Как снимали шубы со «Снежной королевы»

На ограбление магазина мехов на четыре миллиона гривен в центре города Николаева преступникам понадобилось чуть более трех минут

Об этом сообщают Николаевские новости.

Мартовским утром николаевцы, проходя мимо дома по улице Соборной, 12, где расположен магазин по продаже меховых изделий «Снежная королева», увидели необычную картину. Территория была ограждена специальной лентой. А вокруг множество полицейских. Это работники оперативной группы осматривали место происшествия. О том, что случилась кража, свидетельствовали взломанная железная решетка двери магазина и сбитый навесной замок…

Слух о том, что ночью обворовали бутик по продаже меховых изделий, в считанные часы облетел Николаев. Обыватели на все лады смаковали подробности. А некоторые злорадствовали, мол, так и надо этим «буржуям», продававшим шубы, цены которых были недоступны простым людям. Любят у нас порадоваться чужому горю. Но обращусь к фактам. Оказалось, что воры вынесли через входную дверь «Снежной королевы» 29 меховых шуб из меха соболя и норки на сумму более четырех миллионов гривен!

Работники угрозыска поняли: действовали профессионалы. И не исключено, что они были знакомы с методами работы полиции Государственной службы охраны. Пояясню подробнее. По ведомственной инструкции группа задержания в случае поступления сигнала о сработавшей охранной сигнализации обязана прибыть на объект через 3-5 минут. В нашем случае полиция охраны прибыла в магазин через пять минут. Но воров уже и след простыл. Выходит, что налетчики уложились в четыре минуты!

Для раскрытия этой необычной кражи была создана комплексная следственно-оперативная группа из наиболее опытных полицейских из областного управления. Ход расследования был взят на контроль руководством. Работа закрутилась на полных оборотах. Сыщики попытались выведать у работников магазина, не бросилось ли им в глаза что-либо необычное в поведении клиентов. И те вспомнили, что незадолго до кражи в магазин несколько раз заходил представительный мужчина, одетый с иголочки, но почему-то в черных очках. И говорил он с характерным кавказским акцентом. Каждый раз приценивался к самым дорогим шубам. Мол, хочет сделать своей даме сердца подарок на день рождения. Но всякий раз уходил без покупки, мотивируя тем, что ему нужно собрать необходимую сумму. Интуиция подсказала оперативникам: наверняка этим клиентом был один из участников шайки, который осуществлял «разведку на местности».

Это была первая зацепка. Тем временем сыщики отделов полиции быстро прошерстили местную криминальную публику. Выяснилось, что к краже николаевские уголовники не причастны. Выходит, это дело рук «гастролеров». В пользу этой версии свидетельствовал такой факт. За несколько дней до кражи очевидцы видели недалеко от «Снежной королевы» «Вольво» с иностранными номерами. Эту машину приметили и вечером накануне кражи. Она стояла во дворе соседнего дома.

Были направлены запросы во все отделы полиции Украины, ориентировки с подробным описанием имущества, похищенного из магазина. Оперативники задались вопросом: не было ли в других регионах аналогичных краж? И вскоре в управление угрозыска стали поступать ответы, что такие же кражи были совершены в Белой Церкви, Полтаве, Ровно. География налетов указывала на то, что действовали участники устойчивой и мобильной группы. А нити к ней потянулись в Киев.

В результате общих усилий сыщиков отделов полиции Украины были установлены личности воров и место их нынешнего проживания. Ими оказались трое жителей Киева и один гражданин Грузии в возрасте от 26 до 42 лет, все ранее судимы. Чтобы надежно перекрыть места их возможного жительства и хранения украденных вещей, руководство Николаевского областного управления полиции сформировало 11 групп захвата, в которые вошли 60 опытных оперативников. А с учетом того, что у преступников имелось огнестрельное оружие, были задействованы и бойцы спецподразделения КОРД.

Спецоперацию, которая тщательно готовилась около двух месяцев, провели в установленное время. В отношении лиц, у которых при себе имелись пистолет и дробовик с большим количеством патронов, пришлось применить силовое задержание. В ходе обысков было изъято много добра. Чего здесь только не было! 32 меховые шубы, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и десятки часов брендовых марок. При наличии таких веских улик даже прожженным уголовникам отпираться не имело смысла. Они признались в совершении целой серии преступлений на территории нескольких областей, в том числе и Николаевской. Имея в своем распоряжении «Вольво С-40», они раскатывали по городам и весям. В Николаеве для налета выбрали магазин «Снежная королева», ведь дорогие меха киевские барыги оторвут у них с руками.

Этой краже предшествовали тщательная «разведка» и наблюдение за работой полицейских охраны.

А вот наличие у них десятков дорогих часов известных марок фигуранты объяснили тем, что обворовали магазин в Вознесенске. Возглавлял эту шайку некий Ленчик, имеющий в преступной группе непререкаемый авторитет. Роли в его группе были четко распределены. Кавказец осуществлял разведку: изучал график работы магазина, запоминал, где висели самые дорогие шубы, присматривал пути отхода. В обязанности двух качков входило быстро взломать запоры магазина, с чем они успешно справились. А главарь шайки замыкал на себя вопросы реализации украденного через знакомых скупщиков. Кроме того, он «отстегивал» участникам шайки их долю. По такому принципу строятся отношения и в других воровских и бандитских шайках.

Ныне участники этой преступной группы находятся в СИЗО, где ждут суда. Параллельно сыщики проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.