В Днепре скончался школьник, совершивший самоподжог

Врачи боролись за жизнь ребенка несколько месяцев.

В Днепропетровской областной детской больнице умер 11-летний мальчик, который совершил самоподжог. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на врачей Днепропетровской областной детской больницы.

Ребенок, насмотревшись роликов известного блогера, решил повторить один из его экстремальных экспериментов и поджечь себя с целью выложить видео в интернет и заработать деньги.

В результате инцидента он получил тяжелые травмы – 70% тела в ожогах, из которых тяжелый ожог составил 40%.

За больше чем полгода мальчик перенес около 16 операций и 200 переливаний крови. Однако его состояние в последнее время ухудшилось.