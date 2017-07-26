12.07.17 13:432410
В Днепре скончался школьник, совершивший самоподжог
|26.07.17 11:56
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Врачи боролись за жизнь ребенка несколько месяцев.
Врачи боролись за жизнь ребенка несколько месяцев.
В Днепропетровской областной детской больнице умер 11-летний мальчик, который совершил самоподжог. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на врачей Днепропетровской областной детской больницы.
Ребенок, насмотревшись роликов известного блогера, решил повторить один из его экстремальных экспериментов и поджечь себя с целью выложить видео в интернет и заработать деньги.
В результате инцидента он получил тяжелые травмы – 70% тела в ожогах, из которых тяжелый ожог составил 40%.
За больше чем полгода мальчик перенес около 16 операций и 200 переливаний крови. Однако его состояние в последнее время ухудшилось.