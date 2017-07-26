На Крите из-за поломки самолета застряли 200 украинцев

В аэропорту города Ираклион на Крите (Греция) "застряли" около 200 украинцев из-за поломки самолета. Об этом сообщают "Подробности" со ссылкой на пассажиров рейса.

Пассажирам рейса 7w7082 авиакомпании WindRose сообщили о поломке судна и об отмене рейса на неопределенный строк.

В авиакомпании "Роза ветров" не ответили на звонки журналистов.

На горячей линии МИД Украины дежурный сообщил, что не имеет права комментировать информацию о судьбе украинцев. А городские телефоны пресс-службы этого ведомства не отвечали.

По данным онлайн табло аэропорта "Борисполь", прибытие рейса Ираклион-Киев должно было состояться 25 июля в 20:30. Позже появилась информация о прибытии самолета в 05:30 26 июля, но затем время прибытия перенесли на 13:35.