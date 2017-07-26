У Миколаєві затримали неадекватного чоловіка, який кулаками вибивав у дружини 2-місячне немовля

Батько необережно поводився з дитиною.

Патрульні поліцейські Миколаєва затримали чоловіка, якого підозрюють в знущанні з немовляти та погрозах вбивством дружині.

Викликала правоохоронців постраждала ще 23 липня. Заплакана жінка пояснила, що чоловік вимагав від неї, аби вона написала відмову від їхньої спільної дитини. Коли дружина відмовила, той близько десятка разів вдарив її кулаком по голові.

"Коли жінка отямилась, чоловік курив цигарку й необережно тримав 2-місячне немовля на руках, кричав і не віддавав маля заявниці", - йдеться у повідомленні Нацполіції України.

Жінка пояснила, що у малюка грижа на животику і так хапати його не можна.

Після 40-хвилинної розмови копи переконали правопорушника обережно покласти дитя на ліжко та відійти від нього. Після цього чоловіка негайно затримали й надягли на нього кайданки.

Патрульні викликали чоловікові бригаду швидкої психіатричної допомоги, затриманого шпиталізували.

Постраждалій також викликали швидку. Вона написала заяву щодо факту погрози вбивством.

"Матеріали по цій справі патрульні передали до відділу поліції. Правоохоронці попередньо кваліфікували дії затриманого за ст. 129 ККУ (Погроза вбивством) й взяли цю справу на контроль", - йдеться у тексті.