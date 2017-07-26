Вищий госпсуд зобов'язав Київраду скасувати заборону на нічний алкоголь Вищий господарський суд України зобов'язав столичну міськраду скасувати заборону продажу алкоголю в Києві після 23:00 Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України. "Дії Київської міськради, які полягають у прийнятті рішення "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі", визнано порушенням п. 3 ст. 50 та абзацом 9 ч. 2 ст. 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції", - йдеться в повідомленні. Згідно з рішенням суду, Київрада своїм рішенням вчинили антиконкурентні дії з незаконного обмеження самостійності підприємств. На скасування рішення столична міськрада має один місяць Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама