В Николаеве СБУ «накрыла» мошенников

26.07.17 14:49Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу злоумышленников, которые за вмешивались в работу Государственного электронного реестра и незаконно переоформляли права собственности на имущество. Информирует Шиповник

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель Николаева вместе с двумя сообщниками изготовление поддельных документов на лиц из малообеспеченных слоев населения, паспортные данные которых вносились в электронные реестры.

"Таким образом злоумышленники нелегально переоформляли права собственности на движимое и недвижимое имущество граждан. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники «изменили» владельцев нескольких объектов, один из которых находится в коммунальной собственности. Незаконно переоформленное имущество дельцы дальнейшем перепродавали", ‒ сообщили в ведомстве.

Оперативники СБ Украины задержали трех злоумышленников в областном центре. Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела.

"Во время них сотрудники СБУ изъяли сорок три паспорта гражданина Украины с признаками подделки, идентификационные коды и банковские карты, семь печатей и документы фиктивных предприятий. У злоумышленников также обнаружена компьютерная и оргтехника, на которой изготавливались поддельные документы", ‒ говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проверяется возможная причастность к сделке отдельных государственных служащих и нотариусов. Продолжаются неотложные следственные действия.

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