Украинские туристы больше суток не могли вылететь из Греции

26.07.17 16:58Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Более 200 украинцев застряли в Греции из-за поломки самолета.

Более 200 туристов из Украины больше суток не могли вылететь из аэропорта греческого города Ираклион (остров Крит) из-за поломки самолета.

Об этом сообщил один из пострадавших Павел Чекаленко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 26 июня.

По его словам, рейс 7w7082 Ираклион – Киев, который должна была выполнить авиакомпания "Роза Ветров", отменили из-за неисправности самолета. В результате больше 200 человек уже вторые сутки не могут вернуться в столицу Украины.

"На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта, меняя на ключ от номера. Покормили ужином. В 8.00 привезли опять в аэропорт. Никто ничего не говорит, никто ничего не знает. Звонили в посольство Украины – толку никакого", – написал Чекаленко.

Как сообщил УНИАН в обед в среду, 26 июня, ссылаясь на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинцы уже совершили посадку на самолет в Киев.

"По информации консула только состоялась посадка на самолет пассажиров. Задержка была по техническим причинам", – сообщил он.

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