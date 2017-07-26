12.07.17 19:403630
В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге
|26.07.17 17:27
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Сегодня днем в Николаеве на проспекте Центральном троллейбус сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе.
Сегодня днем в Николаеве на проспекте Центральном троллейбус сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщают «Преступности.нет», происшествие случилось в районе Дома учителя, между 6-й и 3-й Слободскоми. По словам очевидцев, троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге. После столкновения троллейбус врезался в дерево на бульварной части проспека и снес его.
«Скорая» забрала пострадавшего. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии, у него серьезные травмы ног. Свидетели происшествия до прибытия медиков наложили жгут пострадавшему. Очевидцы жалуются, что «скорая» долго ехала.
Из-за случившегося ДТП на проспекте образовалась пробка, передает Николаевские новости.