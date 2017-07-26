В Николаеве троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге

26.07.17 17:27Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня днем в Николаеве на проспекте Центральном троллейбус сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщают «Преступности.нет», происшествие случилось в районе Дома учителя, между 6-й и 3-й Слободскоми. По словам очевидцев, троллейбус сбил пенсионера и протащил его по дороге. После столкновения троллейбус врезался в дерево на бульварной части проспека и снес его.

«Скорая» забрала пострадавшего. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии, у него серьезные травмы ног. Свидетели происшествия до прибытия медиков наложили жгут пострадавшему. Очевидцы жалуются, что «скорая» долго ехала.

Из-за случившегося ДТП на проспекте образовалась пробка, передает Николаевские новости.

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