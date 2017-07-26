Мужчина убил подругу после ее признания в смене пола

26.07.17 17:45Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Женщина призналась в своей трансгендерности после секса с партнером.

Американский военно-морской офицер в отставке Двания Хикерсон ударил ножом свою девушку 119 раз после ее признания в трансгендерности. За это мужчина был приговорен к 40 годам лишения свободы, передает The Independent.

21-летний мужчина признал себя виновным в убийстве 25-летней Ди Вигхэм. Результаты экспертизы показали, что он ударил свою подругу ножом 119 раз. При этом много ран находилось на лице девушки, а ее горло было разрезано три раза.

Издание отмечает, что, по словам Хекерсона, они с Вигхэм познакомились благодаря сайту знакомств и в течение двух месяцев вели переписку.

После первого интимного контакта Вигхэм призналась своему партнеру, что является трансгендером. Тот впал в транс и утверждает, что ничего больше не помнит.

Из 40 лет, которые придется отсидеть виновному, 15 он будет отбывать за ограбление после того, как присвоил кошелек и мобильный телефон убитой.

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