12.07.17 19:403630
В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы
|26.07.17 18:07
|49
|0
Сегодня днем в Киеве в Голосеевском районе на улице Бурмистенко, 12, в жилой 9-этажке произошел взрыв, погиб один человек.
Сегодня днем в Киеве в Голосеевском районе на улице Бурмистенко, 12, в жилой 9-этажке произошел взрыв, погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГЧС.
Взрыв прогремел на втором этаже дома, в результате чего оказалось разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.
Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, а во время разбора строительных конструкций обнаружили погибшую женщину.
К ликвидации последствий взрыва привлечен 41 человек и восемь единиц техники. Устанавливается причина взрыва.