В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертвы

Сегодня днем в Киеве в Голосеевском районе на улице Бурмистенко, 12, в жилой 9-этажке произошел взрыв, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГЧС.

Взрыв прогремел на втором этаже дома, в результате чего оказалось разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.

Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, а во время разбора строительных конструкций обнаружили погибшую женщину.

К ликвидации последствий взрыва привлечен 41 человек и восемь единиц техники. Устанавливается причина взрыва.