Пешеход, сбитый троллейбусом в центре Николаева, умер в реанимации БСМП

Пешеход, сбитый сегодня троллейбусом 2-го маршрута на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве, умер в реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Об этом сообщили родственники погибшего, передает«Новости-N».

Пешехода доставили в БСМП в состоянии агонии. В результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму, кроме того, были размозжены обе ноги. Пострадавшего успели поднять в отделение реанимации, где он вскоре скончался не приходя в сознание.

Как сообщали сегодня «Новости-N», днем в центре Николаева, возле Дома учителя, троллейбусом № 2 был сбит мужчина лет шестидесяти, переходивший улицу по нерегулируемому переходу. Троллейбус не только сбил пешехода, но и переехал его. Пострадавшего в критическом состоянии с места происшествия увезла «скорая».