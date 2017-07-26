В Николаеве полицейские задержали троих военных, которые избили и ограбили прохожего.

Инцидент произошел на улице Кирилова. Трое военных в состоянии алкогольного опьянения напали на 24-летнего прохожего. Они ударили его голове и туловищу, а после забрали у парня телефон и обувь.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Через некоторое время после поступления заявления о нападении полицейские задержали злоумышленников. Задержанными оказались 21-летние военнослужащие контрактной службы. Двое из них являются уроженцами Черкасской области, один –Кировоградской. Они самовольно покинули воинскую часть и отправились на такси в город. После того как их не пустили в одно из развлекательных заведений, парни купили спиртное и устроили себе "праздник", после чего и напали на прохожего.