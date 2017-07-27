На Донбассе 17 обстрелов, ранен один боец – штаб

Противник активизировал разведывательную деятельность.

За минувшие сутки, 26 июля, подразделения сепаратистов 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец был ранен, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении велся обстрел из крупнокалиберных пулемето неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

На луганском направлении из стрелкового оружия сепаратисты обстреливали укрепления сил АТО в Золотом и Станице Луганской. Из БПМ били по Новозвановке.

"Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки наши военные зафиксировали полет четырех беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки, около 3 ночи, украинские бойцы с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу противника, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой, ушли", – рассказали в штабе.