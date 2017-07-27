На Донбассе 17 обстрелов, ранен один боец – штаб

27.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Противник активизировал разведывательную деятельность.

За минувшие сутки, 26 июля, подразделения сепаратистов 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец был ранен, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении велся обстрел из крупнокалиберных пулемето неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

На луганском направлении из стрелкового оружия сепаратисты обстреливали укрепления сил АТО в Золотом и Станице Луганской. Из БПМ били по Новозвановке.

"Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки наши военные зафиксировали полет четырех беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки, около 3 ночи, украинские бойцы с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу противника, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой, ушли", – рассказали в штабе.

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