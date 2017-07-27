ООН предупреждает о катастрофе в Йемене

27.07.17 08:47Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Холерой заболели 400 тысяч человек, страна на грани полномасштабного голода.

Катастрофическая эпидемия холеры распространяется в Йемене, где уже два года не стихает конфликт, который также повлек за собой серьезнейший гуманитарный кризис.

Об этом заявили главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по завершении своего совместного визита в эту страну, передает КорреспонденТ.net

"За последние три месяца в Йемене зарегистрировано 400 тысяч новых случаев с подозрением на холеру, 1,9 тыс. человек скончались от последствий этой инфекции. Главные причины стремительного распространения заболевания – разрушенная в ходе конфликта система здравоохранения, недоедание, а также отсутствие адекватного водоснабжения и средств санитарии", – говорится в совместном заявлении, опубликованном Центром новостей ООН.

Кроме того, страна находится на грани полномасштабного голода – более половины населения не может точно сказать, будет ли у них пища на следующий день. А истощение ведет к снижению иммунитета и уязвимости перед инфекцией, подчеркивают представители ООН.

В этой связи главы ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ отметили, что кризис в Йемене требует внимания и беспрецедентной по масштабности гуманитарной поддержки.

"На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев", – говорится в заявлении.

Похожие новости

02.07.17 10:30В Йемене число жертв эпидемии холеры увеличилось до 1500 человек

27.06.17 19:27Эпидемия холеры: в Йемене умерли почти 1300 человек

06.05.17 09:57В ООН заявили, что голод является основной причиной миграции

15.04.17 21:35ООН: в Нигерии более миллиона человек находятся на грани голода

10.03.17 22:18В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Донбассе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Четверг, 27.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:40Центр Киева перекрыт: появились металлодетекторы

11:31В Миколаєві партнерами зі США розпочато будівництво морського операційного центру

11:10День рождения гамбургера - 27 июля

10:55Николаевским воинам ВМС негде жить — они просят власти выделить 12 млн грн на жилье

10:41Ночью в Николаеве четверо патрульных избили до сотрясения мозга мужчину

10:28HBO снимет мини-сериал о Чернобыльской катастрофе

10:16Всемирные игры: шестой день принес Украине четыре золотых медали

10:0327 июля - День Акилы, Дозоры

09:49Мы уже 7 месяцев без зарплаты, - директор николаевской СДЮСШОР

09:27За прикладом мера: Миколаївський депутат тікав від протоколу про корупцію

09:13Где в Николаеве не будет воды: найди свой адрес

09:04Курс валют на 27 июля

08:47ООН предупреждает о катастрофе в Йемене

08:34В Израиле утвердили празднование Дня Победы 9 мая

08:25Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

08:12Николаевский депутат рассказал, как покорил жару во Франции

08:01На Донбассе 17 обстрелов, ранен один боец – штаб

 26.07

21:00В Николаеве полицейские задержали троих военных, которые избили и ограбили прохожего.

20:49Пешеход, сбитый троллейбусом в центре Николаева, умер в реанимации БСМП

20:38В Новой Зеландии овцы спасли кроликов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.07.17 11:302490

Обзор курса гривны к доллару США и другим основным валютам сегодня 13.07.2017

13.07.17 11:452500

В Украину пришли дожди с грозами и похолодание

13.07.17 12:003700

Стало известно, сколько квадратных метров жилья приходится в среднем на одного украинца

13.07.17 12:152650

В Бразилии дети родились спустя 4 месяца после смерти матери

Самые читаемые

13.07.17 14:459370

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007700

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:015320

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

15.07.17 11:055260

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама