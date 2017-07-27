Ночью в Николаеве четверо патрульных избили до сотрясения мозга мужчину

27.07.17 10:41Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Житель Николаева утверждает, что ночью в четверг, 27 июля, в микрорайоне "Соляные" его избили патрульные полицейские. Вследствие действий полиции молодой человек получил сотрясение мозга.

Как рассказал пострадавший мужчина, он и его жена, которая находится на 8 месяце беременности, возвращались домой. На остановке "Плавбассейн" молодую пару остановили патрульные полицейские, передаёт 0512.

-Я шел со своей беременной женой, - рассказывает о происшествии мужчина. - На переходе горел красный свет светофора, но какие-то ребята начали переходить дорогу. Я им свистнул и попытался их остановить. Рядом в тот момент проезжала машина патрульных. Она остановилась, из авто вышли 4 человека и, не объясняя каких-либо причин, избили меня ногами, толкали мою беременную жену. Я вызвал "скорую". Видимо, они подумали, что я свистел им. Больше никаких причин для их действий я не могу найти.

Врачи констатировали у молодого человека сотрясение мозга. На место происшествия вызвали еще один наряд патрульной полиции. Они посоветовали мужчине обращаться с таким вопросом в прокуратуру, так как речь идет о сотрудниках полиции.

Пострадавший намерен написать заявление в прокуратуру о превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой нанесение телесных повреждений.

На место происшествия ночью прибыл наряд мониторинга, приняли заявление от пострадавшего и его девушки, которая стала свидетелей действий полиции.

Хочу сказать, не верьте тем словам, что наша полиция нас бережет, - говорит мужчина.

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