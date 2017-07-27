Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину

27.07.17 12:02Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве женщина, подозреваемая в убийстве матери, на судебном заседании заявила, что она лишь накрыла тело одеялом и подожгла.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Центральном районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения в отношении 41-летней женщины, которая подозревается в убийстве собственной матери.

Следствием установлено, что подозреваемая сдавила руками шею своей матери, пока она не перестала дышать, после чего накрыла тело одеялом и подожгла, а сама ушла на кухню, где открыла газ в духовом шкафу.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отметил, что после пожара в квартире женщине негде жить. А также, с учетом психического состояния, подозреваемая является опасной для окружающих.

На судебном заседании, обвиняемая свою вину отрицала и пояснила, что мать длительное время болела, у нее начались припадки, похожие на эпилептические, она часто падала, ударялась, из-за чего и наступила смерть.

Также, по словам подсудимой, она не решилась вызвать медиков после смерти матери. В одной квартире с трупом она пожила еще несколько дней, после чего накрыла тело одеялом и подожгла, а сама ушла на кухню открыла газ и начала им дышать. Женщина пыталась погасить пожар, однако не смогла этого сделать.

Учитывая то, что подсудимая является опасной как для себя, так и для окружающих, не имеет прочных социальных связей и места жительства, суд пришел к выводу, что существуют риски сокрытия от следствия и совершения новых насильственных преступлений.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей до 19.09.2017 года.

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