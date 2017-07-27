Сутки на трассе

27.07.17 12:46Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 25 июля, около 23:00, на автодороге Ульяновка-Николаев, возле с. Новопетровское Новоодесского района Николаевской области, произошла поломка туристического автобуса Neoplan. Он двигался из зоны отдыха Железный Порт Херсонской области в г. Брест Республики Беларусь. Информирует 0512.юа

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В автобусе находилось 55 пассажиров: 30 детей (из них двое грудного возраста) и 25 взрослых.

Оперативной группой во главе с Александром Гриценко, исполняющим обязанности заместителя председателя Новоодесской районной государственной администрации, сотрудников районного сектора Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и экипажа полиции, оказана помощь людям запасом воды и пищи.

По состоянию на 15:45 26 июля, после проведения ремонта кардана, автобус продолжил движение. Пострадавших и лиц, нуждающихся в медицинской помощи среди пассажиров нет.

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