Суд зобов'язав Кабмін компенсувати "Нафтогазу" збитки від поставок газу населенню

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов НАК "Нафтогаз України" до Кабінету міністрів з вимогою визначити джерела фінансування компенсації збитків газової монополії від постачань газу населенню, релігійним організаціям і теплокомуненерго.

Про це свідчить рішення суду від 19 липня 2017 року, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав протиправною бездіяльність уряду, який не визначив джерела фінансування та порядок виплати відшкодування НАКу збитків, які компанія несе, виконуючи спецзобов'язання. "Зобов'язати Кабінет міністрів України виконати п. 7 4 ч. з. 11 Закону України "Про ринок природного газу", а саме: визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсацій, що надаються суб'єктам ринку природного газу, на яких накладені спеціальні зобов'язання, шляхом внесення змін в постанову КМУ від 22.03.2017 року № 187 (постанова про накладення спецзобов'язань), передбачивши в цій постанові джерела фінансування та порядок визначення компенсації", - йдеться у постанові.

Представник відповідача - Кабінету міністрів - зазначив, що визначення компенсації для позивача є правом, а не обов'язком уряду, до того ж, законом "Про ринок газу" не встановлено терміни призначення компенсації.

Суд задовольнив позов НАК у повному обсязі.