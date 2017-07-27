Погиб ребенок, выпав из окна

Сегодня, 27 июля, в Николаеве из окна 4-го этажа выпал двухлетний ребенок

В это время была дома мать ребенка и его старший брат, она открыла окно и ушла в другую комнату оставив малыша со старшим братом. Услышав от старшего сына, что младший вылезает на подоконник, женщина бросилась в комнату, но ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал. К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью, — сообщает отдел коммуникации полиции области.

Семья воспитывает трех маленьких детей и по словам соседей является благополучной.

Следственным отделением начато уголовное производство в порядке ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.