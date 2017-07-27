Стрельба в Днепре: арестован один подозреваемый

27.07.17 18:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Один из подозреваемых в убийстве при перестрелке в центре Днепра 24 июля арестован на 60 суток. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении Александра Лакиза. Возможность внесения залога для него не предусмотрена.

Лакиза заявляет, что никого не убивал во время перестрелки и не признает свою вину. По его версии, он приехал на деловую встречу без огнестрельного оружия и первым открыл огонь второй подозреваемый, Эдмонд Саакян. Его сегодня не доставили в суд из-за проведения операции.

В то же время Лакиза не отрицает, что он производил выстрелы. Говорит, отобрал пистолет у нападавших, и отстреливался в воздух, пока бежал с места перестрелки, но уверен – ни в кого не попал.

Отметим, срок в 72 часа со времени задержания подозреваемых истекает в 2.00 пятницы, 28 июля. Саакяну изберут меру пресечения, когда он выздоровеет.

Напомним, при стрельбе вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина два человека погибли, еще пять получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.

Похожие новости

26.07.17 11:56В Днепре скончался школьник, совершивший самоподжог

27.06.17 12:59В Херсоне «Камаз» сбил двоих велосипедистов: девушка погибла на месте

29.05.17 11:33В Николаевской области иномарка влетела в столб: есть жертвы

05.04.17 14:49В центре Николаева стреляли в мужчину

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Четверг, 27.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Храмовой горе в Иерусалиме новые столкновения

20:46Финляндия Путину: освободите украинских заложников

20:29В сети появилось видео со свадьбы внука Аллы Пугачевой

20:17Британия определилась, когда ограничит свободный въезд для стран ЕС

20:00На границе с Польшей избили украинских полицейских

19:50Стало известно, где в Украине больше всего подорожала свинина

19:29Минздрав будет закупать лекарства за бюджетные деньги по новым правилам

19:18Билл Гейтс лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира

19:00Ограбили дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина

18:40Путин о новых санкциях США: цинизм и хамство

18:20Стрельба в Днепре: арестован один подозреваемый

18:00Госдеп: мир в Донбассе возможен вне "Нормандии"

18:00Названы продукты, которые омолаживают мозг

17:40УПЦ: На Крестный ход пришли сто тысяч верующих

17:20Жестокое убийство в Кривом Озере, произошедшее почти год назад, рассмотрят заново

17:11Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны

16:03Погиб ребенок, выпав из окна

15:48Минздрав обязал больницы отчитываться о всех благотворительных взносах

15:30Первое европейское радио для собак появилось в Германии

15:17Два варианта маршрутов ремонтных работ на дороге «Львов-Николаев»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.07.17 08:032330

В Николаеве спасатели рассказали детям о правилах безопасного поведения

14.07.17 08:142220

В Братской районной больнице появился кабинет с новым аппаратом УЗИ

14.07.17 08:252290

В зоне АТО три десятка обстрелов, двое раненных – штаб

14.07.17 08:383550

Де сьогодні в Миколаєві не буде світла: знайдіть свою адресу

Самые читаемые

23.07.17 20:007900

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:015430

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

15.07.17 11:055370

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

16.07.17 09:554540

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама