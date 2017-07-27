Стрельба в Днепре: арестован один подозреваемый

Один из подозреваемых в убийстве при перестрелке в центре Днепра 24 июля арестован на 60 суток. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении Александра Лакиза. Возможность внесения залога для него не предусмотрена.

Лакиза заявляет, что никого не убивал во время перестрелки и не признает свою вину. По его версии, он приехал на деловую встречу без огнестрельного оружия и первым открыл огонь второй подозреваемый, Эдмонд Саакян. Его сегодня не доставили в суд из-за проведения операции.

В то же время Лакиза не отрицает, что он производил выстрелы. Говорит, отобрал пистолет у нападавших, и отстреливался в воздух, пока бежал с места перестрелки, но уверен – ни в кого не попал.

Отметим, срок в 72 часа со времени задержания подозреваемых истекает в 2.00 пятницы, 28 июля. Саакяну изберут меру пресечения, когда он выздоровеет.

Напомним, при стрельбе вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина два человека погибли, еще пять получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.