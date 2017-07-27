На границе с Польшей избили украинских полицейских

Жители Львовской области устроили потасовку с патрульными.

Около пункта пропуска Краковец на границе с Польшей неизвестные напали и побили украинским полицейским. Об этом сообщает патрульная полиция Львова на своей странице в Facebook.

"К автопатрулю подошел гражданин и начал приставать, нецензурно выражаться и оскорблять полицейских. Мужчина не реагировал на замечания и призвал на подмогу других граждан из очереди, которые лишь обострили конфликт", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организаторов потасовки, после чего несколько десятков человек по очереди пытались освободить задержанных. В результате был поврежден патрульный автомобиль, похищены номерные знаки. Кроме того, злоумышленники нанесли телесные повреждения двум патрульным.

Одному из задержанных удалось сбежать.

"Все трое (напавших, – ред.), по предварительной информации родственники и являются жителями Яворивского района. Им грозит уголовная ответственность за сопротивление сотрудникам полиции и кражу номерных знаков", – говорится в сообщении.