14.07.17 17:062320
Прокуратура проверит деятельность николаевского аэропорта
|28.07.17 08:19
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В четверг, 27 июля, во время брифинга стало известно о том, что деятельность Николаевского аэропорта будет расследовать прокуратура. Сообщает Николаев.24
В четверг, 27 июля, во время брифинга стало известно о том, что деятельность Николаевского аэропорта будет расследовать прокуратура. Сообщает Николаев.24
Губернатор Николаещины Алексей Савченко принял участие в совещании правоохранителей, которое состоялось перед брифингом.
- Сегодня на совещании я поднял вопрос по аэропорту. Я хочу услышать, что делали там ранее назначенные люди, где деньги, где материалы. Нефтехранилище есть, нефтепровода нет. Я хочу знать ответы, - сказал Савченко.