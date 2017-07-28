Прокуратура проверит деятельность николаевского аэропорта В четверг, 27 июля, во время брифинга стало известно о том, что деятельность Николаевского аэропорта будет расследовать прокуратура. Сообщает Николаев.24 Губернатор Николаещины Алексей Савченко принял участие в совещании правоохранителей, которое состоялось перед брифингом. Сегодня на совещании я поднял вопрос по аэропорту. Я хочу услышать, что делали там ранее назначенные люди, где деньги, где материалы. Нефтехранилище есть, нефтепровода нет. Я хочу знать ответы, - сказал Савченко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама