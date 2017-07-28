Самогубство на Первомайщині

28.07.17 09:23Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Загорілось авто разом із господаркою, від отриманих опіків жінка померла. Повідомляє миколаївська правда

О 23:20 26 липня до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставлено в тяжкому стані 37-річну мешканку с. Кам’яний Міст з тілесним ушкодженням у вигляді термічних опіків тіла.

Будучі у свідомості, постраждала розповіла правоохоронцям, що за декілька годин до цього у неї виникла сварка з її 39-річним чоловіком з приводу їхніх заощаджень. Подружжя не могло знайти порозуміння, як саме розпорядитися наявними у них грошима – чоловік хотів нову автівку, а дружина – новий будинок. Образившись, жінка пішла з будинку спати до їхнього старенького легковика «Москвич». Зі слів потерпілої, коли вона спала, транспортний засіб загорівся, але як це сталось вона пояснити не змогла.

Приїхавши на місце події поліцейські встановили свідків події та, опитавши їх, з’ясували, що близько 1:30 ночі того дня вони, проходячи вулицею, побачили як на подвір’ї їх односельчан раптово спалахнув автомобіль. Підбігши до нього вони побачили, що з середини палаючої автівки вилізла господарка домоволодіння, яка вся була охоплена полум’ям. Намагаючись одночасно загасити на жінці та на машині вогонь, вони почали стукати у вікна та кликати на допомогу її чоловіка.

Викликавши швидку допомогу, обгорілу жінку у важкому стані доставили до медичного закладу.

Поспілкувавшись із чоловіком постраждалої, правоохоронці дізнались, що з весни 2016 року дружина перебувала на обліку у лікаря психіатра та декілька раз проходила курс лікування у психіатричному закладі м. Миколаєва. Також чоловік розповів, що протягом минулого року жінка п’ять разів намагалась покінчити життя самогубством: втопитись, повіситись та навіть кинутись під потяг. Кожен раз йому вдавалось вчасно врятувати їй життя, але не цього разу. А протягом останнього часу вона навіть перестала вживати ліки для підтримки нормального самопочуття.

Поліцейські встановили, що подружжя має двох синів, віком 17 й 11 років, менший з яких мешкає разом з батьками. Хлопчик розповів правоохоронцям, що за деякий час до трагедії мати зайшла до його кімнати та, спілкуючись з ним, почала наставляти його, щоб він себе гарно поводив, добре навчався в школі та ріс слухняним хлопчиком. Не придавши цьому особливого значення, підліток ліг спати.

Зі слів сусідів постраждалої правоохоронці дізнались, що вони помічали дивну поведінку жінки. А останнім часом вона неодноразово висловлювалась, що її хтось зурочив, і тепер її життя взагалі не має сенсу.

Сьогодні вранці від отриманих опіків, які становили майже 95 відсотків тіла, жінка померла в лікарні.

Слідчим підрозділом Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області розслідуються матеріали кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.120 КК України «Доведення до самогубства», санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове слідство, встановлю

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