14.07.17 17:062320
После проливных дождей в Киеве под асфальт провалилось три автомобиля
|28.07.17 10:19
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Из-за проливных дождей, которые прошли в столице Украины вчера, 27 июля, на Борщаговке провалился грунт. В результате происшествия, в образовавшуюся яму рухнуло три автомобиля.
Из-за проливных дождей, которые прошли в столице Украины вчера, 27 июля, на Борщаговке провалился грунт. В результате происшествия, в образовавшуюся яму рухнуло три автомобиля.
«ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились 3 авто. Люди не пострадали», — сообщается на Facebook -странице dtp.kiev.uа.