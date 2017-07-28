После проливных дождей в Киеве под асфальт провалилось три автомобиля

Из-за проливных дождей, которые прошли в столице Украины вчера, 27 июля, на Борщаговке провалился грунт. В результате происшествия, в образовавшуюся яму рухнуло три автомобиля.

«ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились 3 авто. Люди не пострадали», — сообщается на Facebook -странице dtp.kiev.uа.