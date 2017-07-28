В Николаеве утонул мужчина Вечером в четверг, 27 июля, в Николаеве в районе Ингульского моста утонул мужчина. Об этом сообщает 0512.юа с отсылкой на Преступности.нет "Как говорят друзья погибшего, у него была ссора с родными, и он с друзьями пошёл гулять. Во время прогулки мужчина решил поплавать. С ним была собака, через время она вернулась одна, и друзья пошли его искать. Один из друзей нырнул в воду, нашёл мужчину, вытащил его на берег, но уже было поздно, его не удалось спасти. По предварительной информации, мужчине было около 30-40 лет", - пишет издание. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама