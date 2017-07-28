Пожар на Кинбурнской косе

28.07.17 14:07Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 27 июля, на Кинбурской косе (ближе к мысу) горела сухая трава и кустарники. Информирует Николаев-сити

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Тушили пожар всем миром. Отдыхающие, работники местного лесхоза и национального природного парка «Белобережье Святослава» не допустили масштабного распространения огня.

Были задействованы две единицы техники.

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