Пожар на Кинбурнской косе В четверг, 27 июля, на Кинбурской косе (ближе к мысу) горела сухая трава и кустарники. Информирует Николаев-сити Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области. Тушили пожар всем миром. Отдыхающие, работники местного лесхоза и национального природного парка «Белобережье Святослава» не допустили масштабного распространения огня. Были задействованы две единицы техники. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама