14.07.17 17:062320
Пожар на Кинбурнской косе
|28.07.17 14:07
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В четверг, 27 июля, на Кинбурской косе (ближе к мысу) горела сухая трава и кустарники. Информирует Николаев-сити
В четверг, 27 июля, на Кинбурской косе (ближе к мысу) горела сухая трава и кустарники. Информирует Николаев-сити
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Тушили пожар всем миром. Отдыхающие, работники местного лесхоза и национального природного парка «Белобережье Святослава» не допустили масштабного распространения огня.
Были задействованы две единицы техники.