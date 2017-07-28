Берлинцу вернули забытый на улице килограмм золота

28.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Обнаруживший золото мужчина отнес находку в полицию.

Жителю Берлина вернули забытые им 22 слитка золота, вес которых составляет килограмм, и 3,5 тысячи евро, передает The Local. Инцидент произошел в немецком городе Нойкёльне, где мужчина оставил свое имущество, пристегивая велосипед.

Издание сообщает, что незадачливый владелец оставил слитки и деньги под деревом, а спустя некоторое время сверток обнаружил прохожий.

Мужчина очень удивился содержимому свертка и незамедлительно отнес его в полицию. Вместе с золотыми слитками и деньгами в пакете также находились личные вещи владельца, а потому найти его не составило особого труда.

По немецким законам человек, обнаруживший утерянные вещи, имеет право претендовать на 3-5 процентов от стоимости находки. Это составляет около 2 тысяч евро. В то же время власти страны требуют 10 процентов за хранение утерянных вещей.

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