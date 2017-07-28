15.07.17 08:382790
Крым полностью обесточен, отключился энергомост
|28.07.17 15:10
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В Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи нет электричества.
В Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи нет электричества.
Крупнейшие города Крыма остались без электричества из-за аварии, сообщает Крыминформ. Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи.
По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.
"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", - говорит министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
Как отмечается, электричество отключили примерно в 14.00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.
Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.