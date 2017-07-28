Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

28.07.17 19:24Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

В центральной части города образовались пробки.

Сегодня в центре Одессы полицейский автомобиль сбил женщину. Как сообщил в Facebook советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на углу улиц Пушкинская и Жуковского.

По его словам, правоохранители ехали на вызов с включенными сиренами, но женщина их не заметила.

Пешеход получила телесные повреждения, полицейские оказали ей первую медицинскую помощь и ждали, пока приедет скорая.

В результате в этой части Одессы образовались пробки.

Похожие новости

27.06.17 18:41Ужасное ДТП в Одесской области: три человека погибли мгновенно

14.05.17 09:24Смертельное ДТП под Николаевом

26.04.17 20:19В Одессе мотоциклист въехал в группу школьников, есть пострадавшие

02.04.17 16:04В Одессе машину "скорой" протаранила маршрутка

15.01.17 18:39В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Пятница, 28.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00NASA впервые показало реалистичное фото Юпитера

20:50Суд уволил с должности мэра Кишинева

20:30Пентагон: Северная Корея запустила новую ракету

20:104 признака, которые говорят, что вы остановились в профессиональном развитии

20:00В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

19:40Эпический финиш велогонщика сделал его героем Youtube

19:24Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

19:15В России признали поставку турбин Siemens в Крым

18:53Новый руководитель николаевской БПП содержит три иномарки и три квартиры на 7 тысяч в месяц: э-декларация Михаила Талпы

18:40Что по чем: обзор цен на продукты питания в Украине

18:31Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"

18:10ГПУ расследует дела против 46 чиновников из России

18:00Берлинцу вернули забытый на улице килограмм золота

17:41Редактор генов помог вылечить от рака двоих детей

17:20Россия начала строить три подлодки

17:00В Крыму объяснили полное отключение электричества

15:27Курйоз: люди заходили в автобус «Одеса-Чернівці» з власними табуретками (фото)

15:10Крым полностью обесточен, отключился энергомост

15:06"Сказка" открывает двери

14:48Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.07.17 08:382790

Сутки в АТО: трое ранены

15.07.17 09:012630

Мэр Николаева предложил выделять деньги из бюджета на стерилизацию и чипирование домашних собак

15.07.17 10:003290

Юные николаевские синхронистки успешно выступили на соревнованиях в Турции

15.07.17 10:302360

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,96 грн / долл.

Самые читаемые

23.07.17 20:008530

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:055870

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:015720

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:255040

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама