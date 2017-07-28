15.07.17 08:382790
Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе
|28.07.17 19:24
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В центральной части города образовались пробки.
В центральной части города образовались пробки.
Сегодня в центре Одессы полицейский автомобиль сбил женщину. Как сообщил в Facebook советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на углу улиц Пушкинская и Жуковского.
По его словам, правоохранители ехали на вызов с включенными сиренами, но женщина их не заметила.
Пешеход получила телесные повреждения, полицейские оказали ей первую медицинскую помощь и ждали, пока приедет скорая.
В результате в этой части Одессы образовались пробки.