Полицейский автомобиль сбил женщину в Одессе

В центральной части города образовались пробки.

Сегодня в центре Одессы полицейский автомобиль сбил женщину. Как сообщил в Facebook советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на углу улиц Пушкинская и Жуковского.

По его словам, правоохранители ехали на вызов с включенными сиренами, но женщина их не заметила.

Пешеход получила телесные повреждения, полицейские оказали ей первую медицинскую помощь и ждали, пока приедет скорая.

В результате в этой части Одессы образовались пробки.