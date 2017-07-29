Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Наприкінці минулої доби ситуація у зоні АТО не зазнала суттєвих змін: російсько-терористичні угруповання продовжували обстріли позицій Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по українських опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці.

На донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

також повідомляв, що вчора зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по опорному пункту ЗСУ неподалік Мар’їнки, що на маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення.