Был задержан немец за съемки детской порнографии

Співробітниками слідчого управління, департаменту та відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ нацполіції у Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури 28 липня була припинена злочинна діяльність 47-річного громадянина Німеччини, який виготовляв порно-продукцію.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Дівчат, як дорослих, так і неповнолітніх, він фотографував не лише у Миколаєві, а й у інших регіонах України. Встановлено, що за відверту фотосесію він платив своїм «моделям» по сто доларів США. Порно-фото викладав на своєму сайті, з чого отримував гроші. Під час санкціонованого обшуку в автомобілі «фотографа» було знайдено два ящики з жіночою білизною і речами, які допомагали зловмиснику створювати різноманітні образи для фотозйомки.

Під час санкціонованого обушку за місцем мешкання громадянина Німеччини, у квартирі, яку він винаймав у Миколаєві, правоохоронці знайшли десятки дисків з порно-продукцією, також білизну, та порно-журнали с фотографіями авторства зловмисника.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України - Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інформує Свідок. інфо

Слідство встановлює причетність також інших осіб, вирішується питання про затримання підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.