Дізнайтесь скільки справ відкрито прокуратурою по деклараціям чиновників та депутатів Миколаївщини

29.07.17 13:07Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Прокуратура моніторить декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У 2017 році за результатами вивчення декларацій розпочато 23 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Повідомляє Миколаївська правда

До прикладу, на даний час слідчим відділом Братського відділу ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом подання депутатом Братської районної ради недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, за ознаками ст. 366-1 КК України. Указаний депутат не вніс до декларації відомості щодо користування на правах оренди земельними ділянками загальною площею 69,8 га, грошова оцінка якої складає 1 850 000 грн.

Довідково: Стаття 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім цього, виявлено факти порушення вимог законодавства щодо своєчасності подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

За результатами виявлених правопорушень складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за ч.1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та 6 протоколів за ч.2 ст. 172- 6 КУпАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані).

Протоколи за фактами порушення вимог законодавства у вказаній сфері складені щодо 2 суддів, 4 державних службовців і 6 депутатів місцевих рад (у т.ч. 2 – депутати обласної ради).

Так, на розгляді одного із судів міста Миколаєва перебуває справа за протоколом про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ч.2 ст. 172-7 КУпАП стосовно депутата Миколаївської обласної ради, який на початку 2017 року придбав транспортний засіб вартістю майже 800 тис. грн.

Однак, про суттєві зміни у майновому стані вказана особа, у порушення вимог ч.2 ст.52 Закону України «Про запобігання корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції» не повідомила.

На розгляді одного з районних судів Миколаївської області перебуває справа за протоколом про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ч.2 ст. 172-7 КУпАП, щодо судді одного з міськрайонних судів області, яка у вересні 2016 року придбала квартиру, однак також не повідомила про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Довідково: частина 1 та 2 статті 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю»

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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