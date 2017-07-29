На ТЭЦ в результате аварии вытекла тонна серной кислоты

В городе Белая Церковь Киевской области на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в пятницу, 28 июля, в 13:45 произошла авария - разгерметизация одного из резервуаров. В результате аварии вытекла примерно тонна серной кислоты. Об этом написал городской голова Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

"В 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров произошла розгеметизация бетонного обвалования. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты", - написал он 28 июля.

Около 20:00 Геннадий Дикий сообщил, что утечка ядовитого вещества ликвидирован. Сотрудники аварийной службы предприятия также провели работы по нейтрализации химикатов.

Мэр отметил, что в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, а угрозы жизни и здоровью людей нет.

Также результаты анализа проб воздуха, взятых около 18:00, не выявили превышения концентрации серо и хлорсодержащих веществ в районе аварии.

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