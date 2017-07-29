У побережья Африки разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

29.07.17 15:31Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 29 июля, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи), расположенном у западного побережья Африки, потерпел крушение грузовой самолет Ан-74.

Об этом в Facebook написал замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air", - написал он.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за попадания стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

"Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - добавил он.

28 июля в Турции украинский пилот Александр Акопов сумел успешно посадить разбитый крупным градом пассажирский самолет на посадочную полосу.27 июля в американском штате Юта в результате падения небольшого самолета на автостраду погибли четыре человека.22 июля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вертолет Robinson R44 "упал" на дорогу.Справка. Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи - островное государство в Центральной Африке. Расположено на одноименном архипелаге в Гвинейском заливе у побережья Африки.

В государство входят два острова вулканического происхождения - Сан-Томе и Принсипи, расстояние между которыми составляет около 140 км, - а также шесть более мелких островов.

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