У побережья Африки разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

В субботу, 29 июля, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи), расположенном у западного побережья Африки, потерпел крушение грузовой самолет Ан-74.

Об этом в Facebook написал замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air", - написал он.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за попадания стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

"Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - добавил он.

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В государство входят два острова вулканического происхождения - Сан-Томе и Принсипи, расстояние между которыми составляет около 140 км, - а также шесть более мелких островов.