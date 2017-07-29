Иран заявляет об ударе с авианосца Nimitz

29.07.17 17:15Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Американские корабли были под наблюдением иранских фрегатов.

Авианосец военно-морских сил США Nimitz приблизился к патрульным суднам Ирана и сделал предупредительный выстрел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию иранского корпуса стражей Исламской революции.

Иран назвал это провокационным шагом. После инцидента авианосец и корабль сопровождения покинули этот район.

В сообщении говорится, что американские корабли были под наблюдением иранских фрегатов. Авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и близко подошел к иранским кораблям, говорится в сообщениях иранских информационных агентств.

Отметим, что на прошлой неделе патрульный корабль ВМС США USS Thunderbolt в северной части Персидского залива сделал предупредительные выстрелы, когда иранское судно перекрыло ход американскому кораблю.

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