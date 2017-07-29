15.07.17 18:353210
В Кривом Роге пронесся смерч (видео)
|29.07.17 17:30
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Ураган повредил крыши около 100 домов.
Ураган повредил крыши около 100 домов.
В Долгинцевском районе Кривого Рога в результате урагана, пронесшегося в пятницу, 28 июля, на 16 улицах повреждены кровли 81 жилого дома и 12 хозяйственных сооружений, повреждены четыре легковых автомобиля. Также повалены 35 деревьев, повреждены газопровод и линии электропередачи, сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате непогоды Долгинцевский район города частично остался без электроснабжения. Также обесточены 15 населенных пунктов Криничанского и семь населенных пунктов Верхнеднепровского района области.
В городе Перещепино Новомосковского района частично повреждена кровля школы, сорван и поврежден профнастил, повреждены конек и фронтон крыши, а с крыши трансформаторной подстанции на территории другой школы сорваны 25 кв. м шифера.