15.07.17 18:353210
В Николаевском яхт- клубе у иностранца отобрали деньги
|29.07.17 18:10
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Сегодня ночью, 29 июля, два николаевца в яхт- клубе у гражданина Турции отобрали мобильный телефон и банковскую карту не законным путем.
Сегодня ночью, 29 июля, два николаевца в яхт- клубе у гражданина Турции отобрали мобильный телефон и банковскую карту не законным путем.
Об этом сообщает nikolaev24.com.ua*.
Пострадавший отдыхал с ними в одной компании и дав свою карту, чтобы "товарищи" расплатились, те скрылись в неизвестном направлении. Полиция разыскивает злоумышленников.