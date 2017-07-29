В Николаевском яхт- клубе у иностранца отобрали деньги

Сегодня ночью, 29 июля, два николаевца в яхт- клубе у гражданина Турции отобрали мобильный телефон и банковскую карту не законным путем.

Об этом сообщает nikolaev24.com.ua*.

Пострадавший отдыхал с ними в одной компании и дав свою карту, чтобы "товарищи" расплатились, те скрылись в неизвестном направлении. Полиция разыскивает злоумышленников.