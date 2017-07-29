В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

Сила подземного толчка составила 4,1 балла.

Сегодня в Кривом Роге был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"По информации Главного центра специального контроля в 6:31 29.07 в городе Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера", – сообщил Зубко в Twitter.

Он также добавил, что негативных последствий землетрясения нет. "Было выяснено, что на шахте Юбилейная в городе Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", – отметил Зубко.