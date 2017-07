В аэропорту Киев скандал с Anda Air и Join Up Пассажиры рейсов Anda Air по 18 часов не могут вылететь из аэропорта Киев, уже пройдя регистрацию. "Отметились" Join Up и Пилигрим В аэропорту Киев (Жуляны) с 28 июля более чем на полсуток задерживаются рейсы авиакомпании Anda Air. Еще сутки назад проблемы были с бортом Киев - Бургас, а с ночи 28 июля начались массовые задержки рейсов, в том числе Киев - Анталья (SSV2519), Киев - Римини (SSV2311), Киев - Батуми (SSV2753), Киев - Бургас (SSV2701). Среди пассажиров в аэропорту паника началась сегодня, 29 июля, около 3 часов ночи. Больше остальных пострадали пассажиры Anda Air рейса Киев - Анталья (SSV2519), организованного туроператором Join Up - вылет сначала был намечен на 01.00, затем перенесен на 05.30, затем - на 15.00, а позже - на 17.00. По состоянию на 14:50 регистрация началась. Отель пассажирам рейса во время ожидания не был предоставлен. Но уже после прохождения паспортного контроля и регистрации представитель турагентства Пилигрим Ирина обьявила пассажирам, что рейс задерживается до часа ночи 30 июля. Также агентство отказалось возвращать деньги пакетным туристам либо покупать им билеты других авиакомпаний. По состоянию на 16:45 пассажиры рейсов Киев - Анталья, Киев - Батуми пребывают в заложниках ситуации - багаж сдан, регистрация и таможенный Еще ночью прибывший на место события представитель авиакомпании Anda Air сначала объяснял задержку дождливой погодой и тем, что полностью наполненный самолет не сможет подняться по скользкой полосе. Позже он отметил, что с самолетом, вероятно, неисправности и что он еще не заправлен. В свою очередь туроператор Join Up в телефонном режиме, объясняя переносы рейса, сослался на авиакомпанию, но в аэропорт к пассажирам его представитель не приехал. Около 4 часов ночи пассажирам рейса в Анталию начали объяснять, что рассматривается вопрос о поднятии пустого лайнера Anda Air и отправке его в аэропорт Борисполь, где взлетная полоса якобы позволит поднять борт с пассажирами. Пассажиров обещали отвезти в Борисполь на автобусах. Позже представитель Anda Air заявил, что перевозка в Борисполь не подтверждена и следует ждать рейса неопределенное количество времени - пока самолет Anda Air, вылетевший в 10:32 рейсом Киев - Римини (SSV2311), вернется в Киев и пройдет техобслуживание перед новым вылетом. Остальные рейсы компании Anda Air сегодня также задержаны. К примеру, борт Киев - Батуми, вылет которого был назначен на 11:13, а потом перенесен на 15:20, сейчас задерживается до 22:00. Стоит отметить, что, по некоторым данным, у авиакомпании Anda Air всего два рабочих борта. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама