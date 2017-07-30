Один український військовий загинув, семеро отримали поранення в зоні АТО за минулу добу

Бойовики за минулу добу 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю вранці.

"В результаті бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Гаряче було на донецькому напрямку. З гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів і зенітної установки бойовики тричі били по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївки і Кам'янки. Також противник застосовував гранатомети і стрілецьку зброю біля селища Піски і шахти Бутівка. На кожен обстріл з боку бойовиків сили АТО відкривали щільний вогонь, жорстко змушуючи злочинців дотримуватися режиму тиші.

На луганському напрямку незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях в районі Станиці Луганської. А близько опівночі ворожа БМП вела вогонь по Новозванівці.

На маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські опорні пункти в Богданівці.