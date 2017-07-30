16.07.17 15:562630
Внимание, розыск! Пропал ребенок
|30.07.17 09:19
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В среду, 26 июля, 13- летний мальчик ушел на пляж в Николаеве и больше не вернулся.
В среду, 26 июля, 13- летний мальчик ушел на пляж в Николаеве и больше не вернулся.
Наконечный Владислав Витальевич, 10.11.2003 года рождения, ушел 26.07.2017 около 11.00 на пляж реки Южный Буг по ул. Набережная в Николаеве и до настоящего времени не вернулся.
Приметы разыскиваемого: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы темно-русого цвета с челкой, зачесанными слева направо.
Был одет: футболка красного цвета, джинсы черного цвета с порезами. При себе имел рюкзак камуфляжной расцветки.