Внимание, розыск! Пропал ребенок

В среду, 26 июля, 13- летний мальчик ушел на пляж в Николаеве и больше не вернулся.

Наконечный Владислав Витальевич, 10.11.2003 года рождения, ушел 26.07.2017 около 11.00 на пляж реки Южный Буг по ул. Набережная в Николаеве и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы темно-русого цвета с челкой, зачесанными слева направо.

Был одет: футболка красного цвета, джинсы черного цвета с порезами. При себе имел рюкзак камуфляжной расцветки.