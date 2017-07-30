Луганчанку, яку бойовики «ЛНР» відпустили з полону, катували

Заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, повідомив, що жінку, яку бойовики «ЛНР» 13 липня взяли в полон на КПВВ «Станиця Луганська» з боку підконтрольної їм території, катували.

«МДБ ЛНР» здійснювало тиск на вказану нашу громадянку, у тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення у подальшому відео із її “зізнаннями” у роботі на українські спецслужби», — написав він.

За його словами, 29 липня 2017 року Людмилу Сурженко було відпущено на волю, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ Станиця Луганська у важкому психологічному стані, після чого їй надано необхідну медичну допомогу.

«Обласна влада надає Людмилі всю необхідну допомогу. Підготовлені звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу кричущого порушення прав людини! Черговий матеріал для Гаазького трибуналу», — зазначив Клименко.