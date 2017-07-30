После ремонта дороги на 9-й линии спустя пару лет образовались провалы

В Николаеве на улице 9-я Линия, между улицами Нагорной и школой №45 образовались провалы в асфальте, который был отремонтирован летом 2015-го года. Информируют подробности.мк.юа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета при Службе автомобильных дорог в Николаевской области Евгений Воловой.

«Летом 2015г там был капитальный ремонт. Дорогу делали с нуля. Работал Дорлидер. Заказчиком была Администрация Ингульского района (Мовчан П.). Почти все люки закатали в асфальт. Кроме этого сейчас по улице есть провалы основания и обочины. Дорога на гарантии», - прокомментировал Евгений Воловой.

Николаевец обратился к городскому голове Александру Сенкевичу, вице-мэру Мкртичу Мкртчяну и директору Департамента ЖКХ Андрею Палько о проведении подрядчиком гарантийного ремонта.