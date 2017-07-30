16.07.17 15:562630
После ремонта дороги на 9-й линии спустя пару лет образовались провалы
|30.07.17 11:59
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В Николаеве на улице 9-я Линия, между улицами Нагорной и школой №45 образовались провалы в асфальте, который был отремонтирован летом 2015-го года. Информируют подробности.мк.юа
В Николаеве на улице 9-я Линия, между улицами Нагорной и школой №45 образовались провалы в асфальте, который был отремонтирован летом 2015-го года. Информируют подробности.мк.юа
Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета при Службе автомобильных дорог в Николаевской области Евгений Воловой.
«Летом 2015г там был капитальный ремонт. Дорогу делали с нуля. Работал Дорлидер. Заказчиком была Администрация Ингульского района (Мовчан П.). Почти все люки закатали в асфальт. Кроме этого сейчас по улице есть провалы основания и обочины. Дорога на гарантии», - прокомментировал Евгений Воловой.
Николаевец обратился к городскому голове Александру Сенкевичу, вице-мэру Мкртичу Мкртчяну и директору Департамента ЖКХ Андрею Палько о проведении подрядчиком гарантийного ремонта.