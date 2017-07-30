После ремонта дороги на 9-й линии спустя пару лет образовались провалы

30.07.17 11:59Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве на улице 9-я Линия, между улицами Нагорной и школой №45 образовались провалы в асфальте, который был отремонтирован летом 2015-го года. Информируют подробности.мк.юа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета при Службе автомобильных дорог в Николаевской области Евгений Воловой.

«Летом 2015г там был капитальный ремонт. Дорогу делали с нуля. Работал Дорлидер. Заказчиком была Администрация Ингульского района (Мовчан П.). Почти все люки закатали в асфальт. Кроме этого сейчас по улице есть провалы основания и обочины. Дорога на гарантии», - прокомментировал Евгений Воловой.

Николаевец обратился к городскому голове Александру Сенкевичу, вице-мэру Мкртичу Мкртчяну и директору Департамента ЖКХ Андрею Палько о проведении подрядчиком гарантийного ремонта.

Похожие новости

26.06.17 15:51На Николаевщине ремонтируют дороги

18.04.17 15:25В Николаеве приостановили ремонт дорог в связи с погодными условиями

18.04.17 11:53В связи с погодой в Николаеве ремонт дорог приостановлен

31.08.10 11:05Дошла очередь до Ингульского моста

27.08.10 18:24Владимир Чайка: «Ремонт дороги в Корабельный район - наша общая победа»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Воскресенье, 30.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:50Народный депутат Олег Березюк считает, что кампания против Сенкевича спровоцирована политикой (видео)

15:30Правила красивого и здорового загара: какие соки пить

15:10В этом году украинцы стали более уверенно брать кредиты

15:00В августе произойдет полное солнечное затмение

14:41Сепаратисты пытали и отпустили блогершу - ОГА

13:26Футболист "Динамо" побил 50-летний рекорд клуба

13:19"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа

13:06"После повышения акцизов стоимость водки достигнет 87 грн", - председатель ассоциации "Укрводка"

12:59Порошенко попросили не вводить обязательное ВНО по английскому языку

12:4617 лет рабства: шокирующая история пленника-украинца

12:31Знаменитости и их трудное детство

12:14Любимый многими напиток защищает от болезней десен

11:59После ремонта дороги на 9-й линии спустя пару лет образовались провалы

11:36США передали Україні обладнання для військового центру на $ 22 млн

11:15Луганчанку, яку бойовики «ЛНР» відпустили з полону, катували

11:03Собак не годують у Миколаївському кінологічному центрі

10:43В Україні оголосили штормове попередження

10:30Сегодня Международный день дружбы

10:12ВДВ с роком

09:55«Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.07.17 15:562630

Илон Маск запустил загадочный сайт

16.07.17 16:122550

Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

16.07.17 16:292470

У Миколаєві маршрутчик «під кайфом» сумлінно перевозив пасажирів.

16.07.17 16:372610

Швидкісні потяги "Укрзалізниці" з'єднають Одесу зі Львовом та Дніпром

Самые читаемые

23.07.17 20:0010030

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016800

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:256340

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

18.07.17 09:495480

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама