17 лет рабства: шокирующая история пленника-украинца

Мужчина поехал на заработки, а оказался в неволе. Украинец провел 17 лет в рабстве в Азербайджане. Об этом на своей странице в соцсети рассказал замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина 1952 года рождения с 1991 года ездил туда на заработки.

"Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. Только в апреле 2016 на животноводческий ферме в Баку он был освобожден в ходе. Нашли в крайне тяжелом состоянии: долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Прошел длительный курс реабилитации и теперь чувствует себя удовлетворительно". – рассказал Аброськин.

Через 13 лет после исчезновения, в 2012 году, решением украинского суда мужчина был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации.

"В марте 2017 паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с Посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на Родину". – отметил Аброськин.