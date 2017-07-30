В Индии перехватили 1,5 тонны героина

30.07.17 19:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Изъятый наркотик оценивается в 546 миллионов долларов.

Власти Индии задержали судно, на борту которого находилось около 1,5 тонны героина. Об этом сообщает Reuters.

Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат. В береговой охране рассказали, что изъятый героин оценивается в 546 миллионов долларов и считается самой крупной единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.

Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.

18 июля в столице Аргентины Буэнос-Айресе конфисковали 1,8 тонны кокаина. Это рекордная партия за последние 25 лет. Ее стоимость оценивается в 60 миллионов долларов. Наркотики были упакованы в разноцветную бумагу и разложены на полу одного из складов. Впоследствии изъятое сожгли.

В ходе полицейского рейда по подозрению в хранении наркотиков были арестованы 17 человек.

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