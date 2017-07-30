В июле в зоне АТО уничтожили 600 взрывчаток
|30.07.17 19:14
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Только в районе Славянска было обнаружено около 200 взрывоопасных предметов.
На Донбассе в июле 2017 года военные саперы обнаружили и обезвредили около 600 взрывоопасных предметов (ВОП), сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Группами разминирования ВС Украины и пиротехническими расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в июле разминировано более 29 гектаров местности, проверено около 14 километров дорог, найдено и уничтожено около 600 ВОП", - говорится в сообщении.
Так, в ходе выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Славянск (Маяки) обнаружено и обезврежено 207 ВОП.
Отмечено, что при разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: один солдат Вермахта и шесть бойцов Советской армии периода 1943 года.