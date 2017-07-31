Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Обстріли в зоні АТО не вщухають: поранені 4 бійців ЗСУ

Сьогодні о 07:04•Еспресо

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Вчора терористи значно активізували обстріли після 6-тої години вечора. Загалом, за добу вони 26 разів порушили режим припинення вогню.

Найбільш напруженою ввечері ситуація була на Луганському напрямку. Позиції у Новоолександрівці, Новотошківському та Станиці Луганській накривали вогнем з гранатометів і стрілецької зброї. А близько 21 години бойовики обстріляли опорні пункти у Кримському з мінометів.

На Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили укріплення у Зайцевому та на шахті Бутівка, в результаті чого двоє українських військових зазнали поранень. Крім того, ввечері під гранатометний обстріл ворога потрапили наші захисники у Майорську та Авдіївці.

На Маріупольському напрямку, внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО, один боєць ЗСУ зазнав поранень. Терористи гатили з мінометів калібру 82 міліметри по опорних пунктах у Павлополі та Гнутовому. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем.

"Внаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення", - наголосили у штабі.