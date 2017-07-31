Спасли женщину, которая едва не свела счеты с жизнью

29 июля, в 21:00, в оперативно-диспетчерскую службу «101» поступило сообщение о бытовой ссоре в квартире по ул. Глинки Корабельного района г. Николаева, которая сопровождалась громкими криками. В Службу спасения позвонили соседи, предает ГУ ГСЧС. Сообщает Свидок.инфо

К месту происшествия прибыли дежурный караул 5 Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений, а также наряд полиции. По приезду выяснилось, что из-за ссоры с владельцем квартиры, женщина, стоявшая на внешних конструктивных элементах балкона на 4-м этаже, держась за веревку для белья. Хозяин квартиры, мужчина 1964 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не пускал в помещение спасателей и полицию.

Сотрудниками оперативных служб шанцевым инструментом деблокировали входную дверь и спасли женщину.

На месте работали дежурная смена оперативно-координационного центра, пожарно-спасательное отделение и автолестница 5 ДПРЧ, наряд патрульной полиции и скорая медицинская помощь. В результате происшествия никто не пострадал.

От Главного управления привлечено 3 единицы специальной и основной пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава.