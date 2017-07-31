На окупованому Донбасі зросла кількість українських заручників

31.07.17 11:05Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

На сьогодні 137 громадян України є заручниками бойовиків на непідконтрольній українській владі території Донбасу

Останніми днями кількість утримуваних бойовиками на Донбасі українців зросла до 137 осіб. Про це в коментарі в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його даними, бойовики незаконно затримують цивільних і звинувачують їх у злочинах, які ті не скоювали. Також Тандіт повідомив, що затримуються люди, які перетинають лінію розмежування. Так само було затримано бойовиками і Віталія Руденка, якого вдалося звільнити з полону. За словами радника голови СБУ, Руденка бойовики затримали восени минулого року, при тому що йому було гарантовано безпеку.

«Якщо говорити про Віталія Руденка, то ця людина ще восени минулого року була підступно затримана, тому що йому гарантували з боку Луганська безпеку, він їхав на похорон свого батька. Щойно він виїхав за лінію зіткнення, його одразу ж затримали. Він багато місяців незаконно утримувався там. З самого початку українська делегація в Мінську боролася за його звільнення», - розповів Тандіт.

«На сьогодні 137 громадян України є заручниками. На жаль, ця цифра останніми днями зросла завдяки тому, що з боку ОРДЛО терористи, які затримують наших співгромадян, утримують їх незаконно, звинувачують звичайних цивільних осіб у злочинах, які вони не скоювали. Більше того, ця цифра зросла через те, що затримуються люди, які не мали при собі зброї, вони не перебували на лінії зіткнення, вони просто переміщувалися і є цивільними особами», - повідомив Тандіт.

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