Поляков прибув на допит у ГПУ

Нардеп від фракції "Народний фронт" прибув у Генеральну прокуратуру для допиту.

Про це він повідомив в ефірі "112 Україна", передають "Українські новини".

"Я прийшов у Генеральну прокуратуру, сподіваюся, що мене допитають як потерпілого щодо тих провокацій, які здійснюються проти мене", - сказав він.

Як стверджує Поляков, ГПУ також має викликати на допит директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з цього питання.

Окрім того нардеп заявив, що не збирається носити електронний браслет та здавати закордонні паспорти.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти. 22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

27 липня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Поляков знову відмовився надівати браслет.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

28 липня керівник САП Назар Холодницький заявив, що якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.